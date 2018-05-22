الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية في باقم

شن اللواء 102 خاصة في الجيش اليمني بمحور آزال هجوما واسعا على مواقع ميليشيات الحوثي في مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأفاد مراسل "العربية" أن الجيش سيطر على مسافات واسعة ومواقع استراتيجية في باقم، تبلغ أكثر من 17 كيلومترا عرضاً شرق المديرية، و10 كيلومترات طولاً على امتداد المناطق المحاذية لجبال الوعواع والضواري والتاج التي تمت السيطرة عليها في وقت سابق.

وأكد قائد اللواء ١٠٢ خاصة العميد ياسر الحارثي لـ"العربية" أن العملية القتالية والعسكرية التي نفذها مقاتلو لواء الخاصة تمت خلالها السيطرة على أجزاء كبيرة من وادي الثعبان وسلاسل جبال يفع الصغرى وتباب يزهر وأجزاء من جبال الحديد، وأسفرت عن سقوط أكثر من ثلاثين قتيلا وجريحا في صفوف الحوثيين إلى جانب عدد من الأسرى، بينهم قيادات ميدانية برتب عالية، فيما نجحت العملية كاملة دون سقوط أي قتيل أو جريح في صفوف الجيش اليمني.

ولا تزال شواهد المعارك واضحة، حيث تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العتاد، تنوعت بين أسلحة وذخائر متنوعة وقذائف الهاون وأجهزة لاسلكية ووسائل مواصلات وعيار ٣٦ مضاد ومدافع وصواريخ وغيرها، في حين دمرت مقاتلات التحالف العديد من الآليات العسكرية التابعة للحوثيين واستهداف مواقعهم.