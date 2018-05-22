الحوثيون يمنعون دخول الإفطار والسحور للمختطفين

نفذت رابطة #أمهات_المختطفين بمحافظة #الحديدة غرب #اليمن، وقفة احتجاجية، الاثنين، للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهن المختطفين والمخفيين قسراً في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية.

واتهمت أمهات المختطفين في بيان صدر عن الوقفة الاحتجاجية، الحوثيين بمنع إدخال الأكل والشرب لإفطار وسحور المختطفين، والتصفيات الجسدية، لهم في السجون وإهانة كرامتهم.

وقال البيان إنه في "كل شهر رمضان يتحمل أبناؤهن ويلات العذاب في الحر الشديد، ويتجرعون شتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الصحي المتعمد".

وناشدت الأمهات، القلوب الرحيمة في شهر الرحمة، والعالم وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية والمبعوث الأممي، إلى التدخل السريع لإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً، وسرعة حل ملفهم دون شرط أو قيد.

وحمل البيان ميليشيات الحوثي حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسراً داخل سجونها، وأكد أن جميع الانتهاكات بحق المختطفين جرائم لا تسقط بالتقادم، ويجب محاسبة جميع مرتكبيها.

واختطفت ميليشيات الحوثي، الآلاف من الناشطين والسياسيين والصحافيين والمواطنين اليمنيين المعارضين لمشروعها الانقلابي، منذ اجتياحها للعاصمة صنعاء أواخر عام 2014، وقتل عدد منهم جراء التعذيب الوحشي، ويتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات الإنسانية بمعتقلات وسجون سرية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.