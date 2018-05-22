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تعز.. ميليشيات الحوثي تهجّر 44 أسرة قسرياً الشهر الماضي

المصدر: العربية.نت - إسلام سيف
عائلات نازحة في تعز (أرشيفية)
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كشف تقرير حقوقي عن تهجير ميليشيات الحوثي نحو 44 أسرة من قرية بلاد الوافي بمديرية جبل حبشي، ومنطقة الحيمة بمديرية التعزية شمال شرق تعز، جنوب غرب #اليمن.

وأكد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (غير الحكومي)، في تقريره لشهر ابريل/نيسان الماضي، استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في ارتكاب جرائمها في محافظة #تعز التي تمثلت في القتل والخطف والتهجير القسري وغيرها من الانتهاكات.

وقال التقرير: "إن فريق الرصد الميداني للمركز وثق مقتل 5 مدنيين بالقذائف المختلفة، فيما قتل قناصو الحوثي طفلاً وامرأة، وقُتل مدني بالرصاص المباشر، واغتال مجهولون مدنيين اثنين".

ووثق المركز إصابة 9 مدنيين جراء قذائف ميليشيات الحوثي الانقلابية، وأصيب 4 آخرون برصاص قناصيها، فيما اعتقلت 5 مدنيين من قرية شقب بالحيمة.

وذكر أن ميليشيات الحوثي هجرت قسرياً 33 أسرة من قرية الزعيف ببلاد الوافي، كما تسببت بنزوح 11 أسرة من منطقة الحيمة خلال شهر ابريل/نيسان الماضي.

وبحسب التقرير، فقد دمرت ميليشيات الحوثي 6 منازل بشكل كلي نتيجة القصف، بينما تضرر 13 منزلاً بشكل جزئي، إضافة إلى تضرر مبنيين بشكل جزئي نتيجة القصف.

ولفت إلى أن الميليشيات فجرت 5 منازل في منطقة الحيمة، واعتدت على عدد من المزارع، ما تسبب في إغلاق المحلات التجارية في مديرية التعزية.

كلمات دالّة

#تعز, #اليمن

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