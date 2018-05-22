تعز.. ميليشيات الحوثي تهجّر 44 أسرة قسرياً الشهر الماضي

كشف تقرير حقوقي عن تهجير ميليشيات الحوثي نحو 44 أسرة من قرية بلاد الوافي بمديرية جبل حبشي، ومنطقة الحيمة بمديرية التعزية شمال شرق تعز، جنوب غرب #اليمن.

وأكد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (غير الحكومي)، في تقريره لشهر ابريل/نيسان الماضي، استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في ارتكاب جرائمها في محافظة #تعز التي تمثلت في القتل والخطف والتهجير القسري وغيرها من الانتهاكات.

وقال التقرير: "إن فريق الرصد الميداني للمركز وثق مقتل 5 مدنيين بالقذائف المختلفة، فيما قتل قناصو الحوثي طفلاً وامرأة، وقُتل مدني بالرصاص المباشر، واغتال مجهولون مدنيين اثنين".

ووثق المركز إصابة 9 مدنيين جراء قذائف ميليشيات الحوثي الانقلابية، وأصيب 4 آخرون برصاص قناصيها، فيما اعتقلت 5 مدنيين من قرية شقب بالحيمة.

وذكر أن ميليشيات الحوثي هجرت قسرياً 33 أسرة من قرية الزعيف ببلاد الوافي، كما تسببت بنزوح 11 أسرة من منطقة الحيمة خلال شهر ابريل/نيسان الماضي.

وبحسب التقرير، فقد دمرت ميليشيات الحوثي 6 منازل بشكل كلي نتيجة القصف، بينما تضرر 13 منزلاً بشكل جزئي، إضافة إلى تضرر مبنيين بشكل جزئي نتيجة القصف.

ولفت إلى أن الميليشيات فجرت 5 منازل في منطقة الحيمة، واعتدت على عدد من المزارع، ما تسبب في إغلاق المحلات التجارية في مديرية التعزية.