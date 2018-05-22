بالصور.. ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الحوثيين في مأرب

ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الصاروخي لميليشيات #الحوثي الانقلابية على سوق شعبي وسط مدينة #مأرب الواقعة شرق العاصمة اليمنية صنعاء، إلى 5 قتلى بينهم امرأة، وإصابة 22 آخرين جميعهم من المدنيين.

وأوضح مصدر طبي أن من بين الجرحى 3 حالتهم خطيرة، إضافة إلى أطفال.

وأكد أن حصيلة الضحايا ليست نهائية، وأن العدد مرشح للزيادة بسبب خطورة بعض الإصابات.

وقصفت ميليشيات الحوثي، فجر الثلاثاء، بصاروخ كاتيوشا، سوقا شعبيا مكتظا بالمتسوقين وسط مدينة #مأرب.

واعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، جريمة #الحوثيين مجزرة، وقال إنها "امتداد لجرائم القتل المتعمد والإبادة الجماعية التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين الأبرياء منذ انقلابها على السلطة الشرعية قبل 3 أعوام".

وأشار إلى أن هذه الجريمة تكشف حالة التخبط والإفلاس التي تعيشها الميليشيات الحوثية بعد الهزائم المتتالية التي لحقت بها في مختلف جبهات القتال.

وتوعد الأرياني بعدم مرور هذه الجريمة "دون عقاب"، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة جرائم الحوثيين المستمرة على الشعب اليمني، باعتبارها جرائم حرب وإبادة بحق اليمنيين.

وقصفت ميليشيات الحوثي قبل 20 يوما مركزا لتأهيل الأطفال المجندين التابع لمركز الملك سلمان دون وقوع إصابات، وذلك ضمن قصفها المتعمد على الأحياء السكنية في مدينة مأرب، وجرائمها المتكررة ضد الشعب اليمني.