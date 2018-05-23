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التحالف يدمر زورقين حوثيين هددا ناقلة بالبحر الأحمر

المصدر: دبي - قناة العربية
طائرات تابعة للتحالف
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دمر طيران #التحالف، الأربعاء، زورقين للميليشيات الحوثية هددا ناقلة نفط في #البحر_الأحمر.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قُتل فريق من خبراء زراعة الألغام يتكون من 5 أشخاص على متن زورق حربي تابع للميليشيات الحوثية بقصف صاروخي للجيش الوطني اليمني خلال محاولتهم زراعة ألغام قبالة سواحل #ميدي.

وخلال أغسطس/آب الماضي، دمرت قوات التحالف زورقاً مفخخاً ومسيراً لميليشيات الحوثي كان يستهدف ميناء #المخا، غرب اليمن.

ولجأ الحوثيون إلى استخدام الزوارق المفخخة لاستهداف #السفن والموانئ البحرية، وقاموا بزرع #ألغام_بحرية في محاولة لإيقاف الملاحة واستهداف السفن على سواحل #البحر_الأحمر.

كلمات دالّة

#ميدي, #التحالف, #البحر الأحمر, #المخا, #السفن, #ألغام بحرية

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