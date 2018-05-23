الجيش اليمني يحرر المجمع الحكومي في معقل الحوثيين

أعلنت قوات #الجيش_اليمني، فجر الأربعاء، تحرير المجمع الحكومي بمنطقة #الملاحيظ، في مديرية الظاهر غربي محافظة #صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي أقصى شمال البلاد.

وأكد الموقع الرسمي للجيش اليمني، اقتحام المجمع الحكومي، في مديرية الملاحيظ، بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وعقب اشتباكات عنيفة مع #ميليشيات_الحوثي.

ونقل الموقع عن مصدر ميداني، أن المعارك أسفرت عن تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما لاذت بقية عناصرها بالفرار مخلفة وراءها جرحى وجثث عناصرها وعتادها القتالي.

وتقترب قوات الجيش اليمني، مسنودة من التحالف، من تطويق معقل زعيم الميليشيات الانقلابية في كهوف مران وسط صعدة، ضمن عملية "قطع رأس الأفعى" المستمرة في خمس جبهات.