الحوثي ينتقم من المدنيين رداً على هزائم الساحل الغربي

قتلت عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، ثلاثة مدنيين، بالقرب من ميناء الحيمة العسكري بمديرية التحيتا، جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكر مصدر محلي أن العبوة التي زرعتها الميليشيات قبل دحرها من ميناء ومنطقة الحيمة، مؤخرا، انفجرت في المدنيين الثلاثة، ما أدى إلى مقتلهم على الفور.

يأتي ذلك بعد يوم من انفجار مماثل أودى بحياة طفل وإصابة آخر ‏بمدينة يختل في الساحل الغربي.

وتتعمد ميليشيات الحوثي زراعة أعداد كبيرة من الألغام والمتفجرات في جميع المناطق قبل طردها منها من قبل قوات الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي، ما تسبب في مقتل وجرح آلاف المدنيين، خاصة ‏من النساء والأطفال.‏

في الأثناء، أقدمت ميليشيات الحوثي، الثلاثاء، على تفجير خزانات تجميع المياه في أطراف مديرية حيس بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.

وأكد مسؤول محلي أن الميليشيات قامت بتفجير الخزانات التجميعية الوسطية لمشروع المياه الوحيد في مديرية حيس الذي يوجد في قرية بني زهير، واصفا ذلك بالعمل الانتقامي وغير المبرر من المدنيين.

وأوضح أن التفجير أسفر عن تدمير كلي لمضخات المياه والمعدات التابعة، بجانب تدميرهم لخزان آخر "برجي" كان مخصصا لتغذية عدد من القرى الريفية الواقعة بين حيس والخوخة.

وتلجأ الميليشيات إلى أساليبها الإرهابية ضد المدنيين بالتوازي مع هزائمها الميدانية، خاصة ما تتكبده في جبهة الساحل الغربي، على وقع التقدم المستمر لقوات الشرعية اليمنية بدعم من تحالف دعم الشرعية، وما تعيشه من حالة إرباك وانهيار مع اقتراب تحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي.