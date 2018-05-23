اليمن.. تمرد على الحوثيين في الكلية البحرية بالحديدة

رفض ضباط عسكريون في الكلية البحرية بمدينة #الحديدة، غرب #اليمن، الثلاثاء، تنفيذ أوامر مشرف #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، تضامنا مع أحد زملائهم الذي تعرض للاعتداء والاعتقال من قبل أحد الحوثيين.

ونقلت "وكالة خبر" اليمنية عن مصدر أمني، أن ضباط الكلية البحرية رفضوا أوامر مشرف ميليشيات الحوثي بمحافظة الحديدة، المدعو أبو علي الكحلاني، بتسليم زميلهم الضابط الذي تعرض للاعتداء، الاثنين، في قسم شرطة الرازقي من قبل الحوثيين.

وأكد أنهم رفضوا تسليم زميلهم، وطالبوا بإغلاق قسم شرطة الرازقي، كما رفضوا إعادة الأسلحة التي أخذوها من القسم.

وأوضح المصدر الأمني أن ميليشيات الحوثي قامت بالانتشار بمحيط قسم شرطة الرازقي والأحياء المجاورة له، في شارع المعدل بمدينة الحديدة.

وكان ضباط البحرية حاصروا بعدد من الأطقم العسكرية، مساء الاثنين، قسم شرطة الرازقي عقب قيام مشرف حوثي بالاعتداء على أحد زملائهم، وأخذ مسدسه الشخصي.

واشتبك الضباط مع ميليشيات الحوثي المتواجدة في قسم الشرطة، وقامت بالانتقام لزميلها من المشرف الحوثي، وأخرجت الضابط المعتقل، بجانب أسلحة الميليشيات التي أطلقت النار في القسم.

وتواجه ميليشيات سخطا شعبيا متزايدا في مناطق سيطرتها، جراء الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها أتباعها ضد المدنيين، وبات اقتراب قوات الشرعية اليمنية من الحديدة وإطلاق عمليات عسكرية لتحريرها، عاملا مشجعا لانتفاض السكان في وجه الحوثيين، كما يرى مراقبون يمنيون.