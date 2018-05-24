إعصار مكونو.. إعلان سقطرى اليمنية محافظة منكوبة

أعلنت اللجنة العليا للإغاثة في #اليمن، فجر الخميس، جزيرة سقطرى "محافظة منكوبة" في ظل الأضرار التي لحقت بها جراء إعصار "مكونو".

وطالب وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالشؤون الإنسانية والكوارث، بإعداد خطط للتدخل السريع لإنقاذ محافظة سقطرى، وإعداد خطة طوارئ لبقية المحافظات، نقلا عن موقع "إرم نيوز".

وأعلن مسؤول يمني، مساء الأربعاء، فقدان 17 شخصًا وغرق سفينتين، جراء الإعصار، فيما نزح المئات من أهالي سقطرى عن منازلهم إلى مواقع أكثر أمانا.

وكانت الأرصاد الجوية اليمنية والمواقع المتخصصة بالطقس، حذرت قبل نحو 10 أيام من عاصفة مدارية ستضرب سقطرى وأجزاء من محافظات المهرة وحضرموت.

هذا وتصدر وسم #سقطرى_منكوبة قائمة "تويتر" في اليمن.