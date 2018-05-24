اليمن.. تعيين السفير خالد اليماني وزيراً للخارجية

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بإقالة عبد الملك المخلافي من منصبه وزيراً للخارجية وتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.

كما أصدر قراراً جمهورياً بتعيين السفير خالد حسين محمد اليماني وزيراً للخارجية خلفاً للمخلافي.

يذكر أن اليماني (مواليد 1960)، تقلد عدة مناصب في وزارة الخارجية اليمنية، حتى تعيينه نهاية العام 2014 سفيرا فوق العادة ومندوباً لليمن لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

إلى ذلك، أصدر قراراً ثالثاً قضى بتعيين الدكتور أحمد عِوَض بن مبارك سفيراً فوق العادة ومندوباً للجمهورية اليمنية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، بالإضافة إلى مهامه كسفير فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى الولايات المتحدة الأميركية.