التحالف يدعم مجددا دخول منظمة "البلسم" إلى اليمن

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، إنه بعد النتائج الإيجابية التي حققتها منظمة "البلسم" الدولية في علاج مرضى القلب في اليمن (المكلا) خلال شهر مايو الماضي وإجراء العديد من جراحات القلب لبعض المرضى المحتاجين والتي شملت 12 عملية قلب مفتوح و125 قسطرة تداخلية للكبار فقط والصغار تمت بنجاح تام، وبناءً على الطلب الذي تلقته المنظمة من وزارة الصحة والسكان اليمنية المستند على ما جاء من مركز نبض الحياة في مدينة المكلا حول احتياج أعداد أخرى من مرضى القلب لعمليات جراحية مستعجلة، فقد دعمت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية للمرة الثانية خلال أقل من شهر دخول منظمة "البلسم" الدولية إلى اليمن لتقديم خدماتها العلاجية الإنسانية المجانية للمرضى المحتاجين، بالتنسيق مع الحكومة الشرعية اليمنية لتسهيل أعمال المنظمة داخل اليمن.

ويأتي توفير الدعم اللوجستي الذي تحتاجه المنظمة استمراراً للجهود المتواصلة من دول التحالف العربي بقيادة المملكة بمنح تصاريح للمنظمات والجمعيات الإنسانية الدولية وتسهيل إجراءات دخولهم للأراضي اليمنية.

وكذلك في إطار خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، للتخفيف من المعاناة التي تسببت بها الميليشيا الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران والمستمرة في تدمير البنى التحتية وإلحاق الضرر في العديد من المنشآت الصحية وسلب المساعدات الإنسانية التي تصل إلى اليمن عبر مختلف المنظمات الإنسانية واستخدامها للضغط على المحتاجين من أبناء الشعب اليمني بهدف استمالتهم لصالحها.

وأوضح التحالف العربي في بيانه أن الفريق الطبي لمنظمة البلسم الدولية سيغادر إلى اليمن خلال الأيام القادمة.