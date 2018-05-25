اليمن.. تحرير مفرق زبيد الاستراتيجي والمناطق المحيطة

حررت قوات الشرعية اليمنية، الجمعة، بإسناد من #تحالف_دعم_الشرعية، مفرق مدينة زبيد الاستراتيجي والمناطق المحيطة به، جنوب مدينة #الحديدة، غرب البلاد.

وأكد مصدر ميداني، أن ألوية العمالقة وحراس الجمهورية والمقاومة التهامية، وبدعم من التحالف سيطرت بالكامل على #مفرق_زبيد وطهرت المناطق المحيطة به، مع استمرار تقدمها الميداني المتسارع باتجاه الحديدة.

وأضاف أن عمليات تطهير واسعة نفذتها القوات المشتركة في مفرق زبيد والمناطق المحيطة به شمالا، وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثي، وأسر مجموعة منهم وفرار البقية صوب مدينة زبيد والجراحي.

ونفذت القوات المشتركة، صباح الجمعة، زحفاً واسعاً على تحصينات الميليشيات الحوثية في منطقتي الفازة ومفرق زبيد ومفرق الجبلية بمديرية التحيتا انتهى بدحرها وتكبيدها خسائر فادحة في العدة والعتاد، فيما وقع عدد من عناصر الميليشيات الحوثية في الأسر.

وبحسب مصادر ميدانية، فقد نجح الزحف الواسع في تحرير مناطق استراتيجية واسعة على رأسها مفرقا زبيد والجبلية ومناطق المتينة والجاح والمغرس والمجيلس والسويق، ولفتت إلى أن الضربات الموجعة التي تلقتها الميليشيات الحوثية أفقدتها القدرة على سحب أسلحتها وذخائرها والتي اغتنمتها القوات المشتركة وهي عبارة عن صواريخ ومعدلات، وقذائف آر بي جي وذخائر متنوعة.

وأكدت أن الفازة ومفرق زبيد والجبلية تعد من أهم التحصينات الدفاعية للميليشيات الحوثية في سياق المعركة المحتومة لتحرير مدينة وميناء الحديدة.

وبالتزامن، شنت مقاتلات التحالف والبوارج البحرية وطائرات الأباتشي، عشرات الغارات، مستهدفة مواقع وتعزيزات الميليشيا الانقلابية في مديريتي التحيتا وزبيد المجاورتين والمناطق الواقعة في ضواحيهما.

وأكدت المصادر أن المعارك وغارات التحالف كبدت الميليشيا عشرات القتلى والجرحى، علاوة على تدمير عدد كبير من معداتها وآلياتها القتالية، وسط انهيارات كبيرة وفرار جماعي لعناصرها من المواجهات.

ويأتي هذا التقدم النوعي ضمن العمليات العسكرية المستمرة لتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي، وانتزاع آخر المنافذ البحرية من قبضة ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، وتأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بشكل كامل.