اليمن.. 7 قتلى و19 مفقوداً في سقطرى جراء إعصار مكونو

قالت مصادر يمنية لقناة "العربية" إن 7 أشخاص قتلوا عندما ضرب الإعصار مكونو جزيرة سقطرى اليمنية. وقالت المصادر إن هناك 19 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين فيما عثرت السلطات على 4 من المواطنين الهنود كانوا صنفوا مفقودين في وقت سابق.

وكانت اللجنة العليا للإغاثة في اليمن أعلنت، الخميس، جزيرة سقطرى "محافظة منكوبة" في ظل الأضرار التي لحقت بها جراء إعصار "مكونو".

وكانت الأرصاد الجوية اليمنية والمواقع المتخصصة بالطقس، حذرت قبل نحو 10 أيام من عاصفة مدارية ستضرب سقطرى وأجزاء من محافظات المهرة وحضرموت.

هذا وتصدر وسم #سقطرى_منكوبة قائمة "تويتر" في اليمن.

وقد بدأت قيادة تحالف دعم الشرعية الأعمال الإغاثية لمساعدة المتضررين في جزيرة سقطرى.

وعملت قيادة التحالف، وبالتعاون مع السلطة المحلية في الجزيرة، على إنشاء مكتب لإعادة الإعمار، مؤكدة العمل على وضع خطة شاملة لإغاثة وإعادة تأهيل جزيرة سقطرى، تتضمن نقل وتركيب محطة لتوليد الطاقة الكهربائية للجزيرة وتقديم المساعدات العينية للسكان المتضررين.