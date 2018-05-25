فيديو.. تقدم نوعي جديد للقوات اليمنية في الساحل الغربي

سيطرت قوات الشرعية اليمنية، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، الخميس، على الطريق الاستراتيجي الرابط بين مديريتي التحيتا وزبيد في الساحل الغربي بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد مصدر ميداني أن قوات الشرعية، نفذت عملية التفاف ناجحة، وباغتت ميليشيات الحوثي التي انهارت دفاعاتها أمام الهجوم الشرس، لتحكم السيطرة وتؤمن الطريق الاستراتيجي الرابط بين التحيتا وزبيد، وتقطع إمدادات الحوثيين عبر هذا الخط الهام. وأوضح المصدر أن هذا التقدم النوعي، من شأنه التسريع باستكمال تحرير بقية مديرية #التحيتا والانتقال إلى زبيد التي أصبحت قوات الشرعية اليمنية على مشارفها.

وبحسب المصدر، فإن قوات الشرعية وصلت إلى الجبلية أولى مناطق مديرية #زبيد، في ظل تهاوٍ كبير في صفوف ميليشيات الحوثي، رغم زراعتها آلاف الألغام والعبوات الناسفة في محاولة لإعاقة تقدم قوات الشرعية.

إلى ذلك، تكبدت الميليشيات خسائر فادحة في المعارك.

وضيقت القوات اليمنية بدعم من التحالف الخناق على ميليشيات الحوثي في الساحل الغربي، التي تهاوت بعد قطع خطوط إمداداتها في غالبية المديريات، مع تواصل العمليات العسكرية باتجاه الحديدة ومينائها الاستراتيجي، آخر المنافذ البحرية التي ما زالت في قبضة الحوثيين.