واشنطن تحث الحوثي على "الحوار المفيد" مع المبعوث الأممي

حث البيت الأبيض، الجمعة، الحوثيين على الحوار "بشكل مفيد" مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص. وأضاف البيت الأبيض أن واشنطن "منزعجة" من ضربة الحوثيين الصاروخية على سفينة شحن تركية تنقل قمحاً إلى اليمن هذا الشهر ومن هجوم آخر على ناقلة نفط في البحر الأحمر.

وقال البيت الأبيض في بيان "الولايات المتحدة منزعجة من هجوم صاروخي للحوثيين على سفينة شحن تركية على بعد 70 ميلا قبالة ساحل اليمن كانت تحاول توصيل 50 ألف طن من القمح إلى ميناء الصليف قرب الحديدة".

وأضاف: "هذا يثبت مرة أخرى أن انتشار الصواريخ في اليمن تهديد حقيقي لكل الدول ويؤكد الحاجة للتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216".

وقال البيت الأبيض: "المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تعاني... على الحوثيين التعاون بشكل مفيد مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص من أجل مستقبل أفضل لكل اليمنيين".