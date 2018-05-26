اليماني: الحوثيون أبلغوا الأمم المتحدة بقبول الانسحاب

صرح خالد اليماني، في أول مقابلة له بعد تعيينه وزيراً للخارجية اليمنية، أن الميليشيات الحوثية باتت في وضع صعب، وتقبل بالتعاطي مع مقترحات المسار السياسي، الذي تقوده الأمم المتحدة.

وكشف اليماني أن الأمم المتحدة تلقت رسائل من #الحوثيين تفيد بأنهم باتوا جاهزين لعملية السلام والانسحاب من المدن وتسليم السلاح إلى الدولة.

وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قد أصدر قراراً، الخميس، بإقالة عبدالملك المخلافي من منصبه وزيراً للخارجية وتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية.

كما أصدر قراراً جمهورياً بتعيين السفير خالد حسين محمد اليماني وزيراً للخارجية خلفاً للمخلافي.

يذكر أن اليماني من مواليد 1960، تقلد عدة مناصب في وزارة الخارجية اليمنية، حتى تعيينه نهاية العام 2014 سفيراً فوق العادة ومندوباً لليمن لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.