ميليشيا الحوثي تسحب أبناء صعدة من جبهة الساحل الغربي

قامت ميليشيا الحوثي بسحب المئات من مقاتليها المنتمين لمحافظة صعدة والمشاركين بجبهة الساحل الغربي.

وأبلغت قيادات الميليشيا مشرفيها في الساحل الغربي بأن عليهم سحب المقاتلين المنتمين لمحافظة صعدة، تحت مبرر انسحاب تكتيكي، بالتزامن مع الانتصارات التي حققتها قوات الجيش اليمني والمقاومة الوطنية في جبهة الساحل الغربي.

وقال مصدر أمني إن الميليشيا الحوثية قامت بسحب مقاتليها المنتمين لمحافظة صعدة من جبهة الساحل الغربي، في محاولة منها للتغطية على هزائمها، وللحفاظ على ما تبقى من معنويات لدى مقاتليها الذين فروا من عدة مواقع في الساحل الغربي بدون قتال.

وأوضح المصدر أن الميليشيا الحوثية سحبت أولئك المقاتلين من مديريتي زبيد والجراحي، وأبقت فقط على عدة مشرفين على مجاميع مغرر بها من محافظات إب وتعز وذمار المتواجدين في تلك المناطق.

من جهته، أكد مصدر عسكري في قوات المقاومة الوطنية "حراس الجمهورية"، أن القوات المشتركة تواصل تقدمها، بجبهة الساحل الغربي بحسب الخطة المرسومة لها.

وأشار إلى أن الميليشيا الحوثية فرت من كافة المواقع التي أمنتها القوات المشتركة، وأن العشرات من الميليشيا وقعوا في الأسر بأيدي القوات المشتركة، موضحاً أن الميليشيا الحوثية فرت من بعض المواقع حتى بدون قتال تاركة خلفها عتادها العسكري بالكامل.