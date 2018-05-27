شاهد..أسير حوثي يدفع طارق صالح لتوجيه دعوة لقبائل اليمن

وجه قائد ألوية حراس الجمهورية العميد #طارق_محمد_صالح، السبت، دعوة إلى الآباء والأمهات ورجال القبائل في #اليمن للحفاظ على أبنائهم المغرر بهم من #الحوثي وميليشياته الذين يزجّون بهم إلى محارق الموت.

وقال العميد طارق صالح في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "نناشد الآباء والأمهات الحفاظ على أبنائهم وسحبهم من الجبهات وكذلك لكل رجال القبائل، فالحوثي يقاتل بأبنائكم وهو يختبئ في الكهف، وأبناؤهم في طهران والضاحية الجنوبية".

نناشد الأباء والامهات بالحفاظ على أبناءهم وسحبهم من الجبهات وكذلك لكل رجال القبائل فالحوثي يقاتل بأبنائكم وهو يختبيء في الكهف وابناءهم في طهران والضاحية الجنوبية pic.twitter.com/z7zRhQ0qlK — طارق محمد صالح (@tarikyemen) May 26, 2018

وأرفق نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، في تغريدته، تسجيل فيديو يتضمن اعترافات لأحد المضبوطين من الشباب المغرر بهم من قبل الحوثيين، والذي يكشف مدی الزيف والتضليل اللذين تتبناهما ميليشيات الحوثي للدفع بالشباب إلی محارق الموت تحت مزاعم "قتال اليهود والنصاری".

ويشرح الشاب في اعترافاته، طرق وأساليب التضليل التي تمارس عليهم للدفع بهم إلى محارق الموت من قبل الحوثيين في سبيل مشروعها الطائفي الإيراني الدخيل.

وأسرت قوات الشرعية اليمنية عشرات الحوثيين في جبهة الساحل الغربي، بالتزامن مع تقدمها الميداني المتسارع باتجاه الحديدة، بدعم من تحالف دعم الشرعية، وسط تهاوي دفاعات الميليشيات وفرار عناصرها من الجبهات.