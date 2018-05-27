شاهد.. اعترافات أسرى حوثيين في معقلهم بصعدة

أسرت قوات #الجيش_اليمني، عددا من عناصر #ميليشيات_الحوثي في جبهة باقم بمحافظة #صعدة المعقل الرئيس للميليشيات أقصى شمال البلاد.

ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، السبت، فيديو لـ #اعترافات_الأسرى_الحوثيين، يذكرون فيها أساليب الزج بهم في جبهات القتال بالاعتماد على التضليل والكذب.

وتتساقط عناصر الميليشيات بين قتلى وجرحى وأسرى مع هزائمهم المتلاحقة في مختلف الجبهات على أيدي قوات الجيش اليمني وبإسناد من تحالف دعم الشرعية.

ويحاصر الجيش اليمني مركز مديرية باقم في معقل الحوثيين التي باتت على مسافة أقل من 4 كيلومترات، عقب سيطرتها بشكل كامل على المناطق المحيطة بمركز المديرية، ضمن العمليات العسكرية المستمرة في 5 محاور لاستكمال تحرير محافظة صعدة، ضمن عملية أطلق عليها "قطع رأس الأفعى"، في إشارة إلى زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.