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الشرعية على مشارف الحديدة.. وتصفية 4 قيادات حوثية

المصدر: اليمن - إسلام سيف
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أظهرت صور نشرتها قوات الشرعية اليمنية، السبت، تهاوي ميليشيات الحوثي الانقلابية وفرارها من عدة مناطق في جبهة الساحل الغربي، مع استمرار التقدم الميداني المتسارع بدعم من تحالف دعم الشرعية والوصول إلى مشارف الحديدة.

وتبين الصور متارس وخنادق الميليشيات التي فرت منها في عدة مناطق جنوب الحديدة، على وقع الضربات والانتصارات الساحقة التي حققتها ألوية حراس الجمهورية والعمالقة والمقاومة التهامية بإسناد من التحالف.

ميليشيات الحوثي كانت هنا ميليشيات الحوثي كانت هنا

وأكدت مصادر ميدانية أن عناصر الميليشيات الذين لم يسقطوا قتلى أو تم أسرهم، فروا تاركين أسلحتهم وذخائرهم، وبقايا من تحصينات دفاعية لم تصمد أمام قوات الشرعية.

يأتي ذلك بعد نجاح الجيش في السيطرة على منطقة القويبع القريبة من مدينة الحسينية.

بدوره، أعلن التحالف أن الشرعية اليمنية تمكنت من تصفية 4 قيادات حوثية في معارك على جبهة رازح.

ونجحت القوات اليمنية، السبت، في السيطرة على أول منطقتين في مديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة غربي اليمن، بعد تأمين مفرق زبيد والجاح، وغالبية مناطق مديرية التحيتا.

ميليشيات الحوثي كانت هنا ميليشيات الحوثي كانت هنا

وأفاد سكان محليون أن ميليشيات الحوثي فرت من مناطق بجبهة الساحل الغربي قبل وصول قوات الشرعية، وتركت ترسانة سلاح ضخمة في مزارع بالتحيتا، مؤكدين أن صفوف الميليشيات تعرضت لانهيارات كبيرة ولاذ العشرات من عناصرها بالفرار باتجاه زبيد والجراحي.

من هنا مرت الميليشيات الحوثية من هنا مرت الميليشيات الحوثية
قوات الشرعية اليمنية تزيح العوائق والحواجز التي استحدثتها الميليشيا قبل فرارها قوات الشرعية اليمنية تزيح العوائق والحواجز التي استحدثتها الميليشيا قبل فرارها
ميليشيات الحوثي كانت هنا ميليشيات الحوثي كانت هنا
بقايا عتاد لميليشيات الحوثي قبل طردها من الساحل الغربي بقايا عتاد لميليشيات الحوثي قبل طردها من الساحل الغربي

ويتوقع خبراء عسكريون أن يشكل استعادة وتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي، "المسمار الأخير في نعش الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا"، حيث سيتم انتزاع الشريان البحري الأخير من قبضة الميليشيات لمنع تهريب الأسلحة الإيرانية إليها، وتأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بشكل كامل.

بعض أسرى من ميليشيات الحوثي سلموا أنفسهم في الساحل الغربي السبت بعض أسرى من ميليشيات الحوثي سلموا أنفسهم في الساحل الغربي السبت

كلمات دالّة

#ميليشيات الحوثي, #الحديدة

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