فيديو مؤثر.. لحظة وفاة يمني بشظايا صاروخ حوثي

سجلت كاميرا مراقبة لإحدى صيدليات مدينة #مأرب اليمنية، لحظة وفاة مواطن يمني أثناء محاولته شراء بعض الأدوية، حيث تعرض للإصابة المباشرة بشظية صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي على سوق في مدينة مأرب، مما أدى إلى وفاته على الفور.

هذا وقد بلغت نسبة الضحايا لاستهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين 5 قتلى بينهم امرأة، وإصابة 22 آخرين.

من جهة أخرى، أحكمت قوات #الجيش_اليمني، السبت، سيطرتها على عدة مواقع استراتيجية بمديرية #حرض في محافظة #حجة شمال غربي البلاد، عقب معارك عنيفة مع #ميليشيات_الحوثي الانقلابية.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش وبإسناد من #تحالف_دعم_الشرعية، حرر الجمرك القديم في مديرية حرض غرب محافظة حجة، وعدداً من المناطق المجاورة له وصولاً إلى الأطراف الشمالية لمدينة حرض والتمركز في نقطة مجمع "عزيز".