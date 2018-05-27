الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في حرض

أحكمت قوات #الجيش_اليمني، السبت، سيطرتها على عدة مواقع استراتيجية بمديرية #حرض في محافظة #حجة شمال غرب البلاد، عقب معارك عنيفة مع #ميليشيات_الحوثي الانقلابية.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش وبإسناد من #تحالف_دعم_الشرعية، حرر الجمرك القديم في مديرية حرض غربي محافظة حجة، وعددا من المناطق المجاورة له وصولا إلى الأطراف الشمالية لمدينة حرض والتمركز في نقطة مجمع "عزيز".

وأكد المصدر، بحسب الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات ولا تزال جثثهم متناثرة حتى الأثناء في كثير من المواقع التي تم تحريرها.

وذكر أن انهيارات كبيرة شهدتها صفوف الميليشيات الحوثية، وفر العشرات من عناصرها من جبهات القتال.

كما حررت قوات الجيش اليمني جبل الإشارة الاستراتيجي والجبال المطلة ‏على الطريق الإسفلتي الرابط بين خط صعدة ‏والمزرق واستعادت قرى المدب والغرزة شرقي ‏حرض.‏

وأشار المصدر إلى أن معسكر المزرق أصبح ‏تحت مرمى نيران قوات الجيش الوطني.‏

وأوضح أن الجيش استعاد كميات ‏كبيرة من الأسلحة المتنوعة، في حين نزعت الفرق ‏الهندسية التابعة للجيش عشرات الألغام الأرضية ‏والعبوات التي زرعتها الميليشيات في محاولة فاشلة ‏منها لإعاقة التقدم الميداني.

وبحسب خبراء عسكريين، فإن استكمال تحرير مدينة حرض يعني السيطرة على أهم منفذ بري يربط اليمن بالسعودية، ويوجه ضربة كبيرة وموجعة لميليشيات الحوثي التي ستخسر أهم أوراقها لتهديد أمن #السعودية.