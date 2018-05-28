التحالف يدمر صاروخاً في صعدة قبل إطلاقه على السعودية

أفاد مراسل "العربية" نقلا عن مصادر ميدانية وعسكرية، أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، تمكن من استهداف صاروخ باليستي في صعدة، حاول الحوثيون إطلاقه على السعودية.

وأشارت المصادر إلى أن غرفة العمليات المشتركة رصدت صاروخاً باليستياً في منطقة الملاحيظ بـ"صعدة"، كانت الميليشيات الحوثية تجهزه لإطلاقه نحو #السعودية، إلا أن طيران التحالف تمكن من استهدافه مع منصة إطلاقه.

كما تمكن طيران التحالف في ذات الوقت من تدمير دبابة وعدد من العربات العسكرية التابعة للحوثيين، التي أخفتها الميليشيات الحوثية بين الأشجار وداخل الوديان.

من جهة أخرى، أكد محافظ #الحديدة، الحسن طاهر، مساء الأحد، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة تواصل بإسناد تحالف دعم الشرعية تقدمها نحو مدينة الحديدة بخطوات متسارعة، وأن 3 مديريات جديدة في المحافظة أصبحت في حكم المحررة من ميليشيات الحوثي الانقلابية.

ودعا المحافظ أبناء المحافظة للانتفاض ضد عناصر الميليشيات ومساندة الجيش الوطني والمقاومة، حسب ما جاء بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".