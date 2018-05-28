الحوثيون ينهبون مدينة وميناء الحديدة مع اقتراب تحريرها

شرعت #ميليشيات_ الحوثي الانقلابية، الاثنين، في عمليات نهب منظم وواسع للمؤسسات الحكومية في مدينة #الحديدة غرب اليمن، مع وصول قوات الشرعية اليمنية إلى أبواب المدينة واقتراب تحريرها.

وأكد سكان محليون وشهود عيان، أن الميليشيات نهبت عدة مقرات حكومية في مدينة الحديدة، ونقلتها مع وثائق خاصة بها على متن شاحنات تحركت نحو العاصمة #صنعاء، برفقة عناصر مسلحة من أتباعها.

كما أفادت مصادر عاملة في ميناء الحديدة، أن قيادات حوثية وجهت بمصادرة وبيع كل البضائع الموجودة في الميناء، المملوكة لتجار ومستثمرين.

وذكرت أن إدارة الميناء تلقت أوامر من قيادات ميليشيات الحوثي في صنعاء بمصادرة كل البضائع المخزنة والمحتجزة في الميناء من مواد غذائية وسيارات وغيرها، وبيعها في أسرع وقت ممكن، وتوريد الأموال لهم أو نقلها إلى صنعاء.

وأكدت المصادر أن الميليشيات الحوثية أغلقت الميناء بالتزامن مع وصول قوات الشرعية اليمنية إلى مديرية الدريهمي المتاخمة لمدينة الحديدة.

وفي السياق نفسه، قالت مصادر محلية، إن كثيرا من قيادات الحوثيين غادرت مدينة الحديدة وفرت باتجاه محافظة حجة وصنعاء.

وكان زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، قد اعترف بالهزائم التي تتعرض لها ميليشياته في الساحل الغربي، والتي لجأت لعملية نهب منظم في مدينة وميناء الحديدة، بعد اقتراب قوات الشرعية منها والتي أصبحت على مسافة 15 كيلومترا من الوصول إليهما.

وتواصل قوات الشرعية اليمنية، في هذه اللحظات، وبغطاء جوي من طيران التحالف، تقدمها الميداني باتجاه مدينة الحديدة، حيث استكملت تحرير معسكر الزرانيق والمناطق المحيطة به في مديرية الدريهمي.