صور.. جنود سعوديون يرسمون البسمة على وجوه أطفال اليمن

عندما وصلت المساعدات الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى مديرية شحن وحات في محافظة المهرة اليمنية، والتي تحتوي على مواد إغاثية وطبية مع خيام وفرش وبطانيات، بجانب معدات لفتح الطرق وسحب المياه الناتجة عن الأمطار ، في شكل دعم عاجل للأسر المتضررة جراء إعصار "مكونو" ، أخذ جنود القوات السعودية على عاتقهم ترك أسلحتهم وإيصال المساعدات إلى الأسر المتضررة، المكونة أغلب عدد أفرادها من الأطفال.

أطفال مديرية شحن وحات، استلموا المساعدات من القوات السعودية بأريحية دون خوف أو قلق، وابتسامة وبطمأنينة صاحبت المكان الذي وصلت فيه المساعدات، ما دفع الأطفال لمعاونة القوات السعودية في إرشادهم إلى الأسر المحتاجة والمتضررة.

جنود القوات السعودية قدموا الإنسانية على المهام العسكرية، وسبق أن نفذوه في جميع المحافظات اليمنية دون استثناء.