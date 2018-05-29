التحالف: رصدنا ودمرنا ورشة لتصنيع طائرات درون في اليمن

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، مساء الاثنين، أنه تم إحباط هجوم بطائرة من دون طيار كانت ستستهدف مطار #أبها جنوب السعودية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، عبر عرض صور وفيديوهات، كيف حاولت الميليشيات نقل طائرات من دون طيار من أحد المخازن. وأضاف أن التحالف استهدف ورشة لتصنيع طائرات من دون طيار، من نوع أبابيل الإيرانية، كاشفاً عبر الفيديو والصور كيف تم رصد تلك الورشة.

إلى ذلك، أكد أن الميليشيات الحوثية تزج بالنساء في المعارك، وعرض أحد الفيديوهات التي تظهر استخدام النساء، موضحاً أنه تم إلقاء القبض على بعض النساء اللواتي شاركن في المعارك.

كما اعتبر أن استخدام النساء يدل على حال الإفلاس التي تعيشها الميليشيات.

20 كلم تفصل القوات اليمنية عن الحديدة

أما في ما يتعلق بالمساعدات، فأكد أن التحالف مستمر في دعم عمليات الإغاثة، قائلاً إن نحو 5 ملايين يمني يستفيدون من مساعدات مركز الملك سلمان.

وأضاف أن السعودية مستمرة في بذل الجهود المشتركة مع الإمارات لتقديم المساعدات لجزيرة #سقطرى التي ضربت قبل يومين بإعصار "مكونو" الذي خلف أضراراً جسيمة.

إلى ذلك، فصل المالكي الإنجازات العسكرية التي تحققت خلال الأسبوع المنصرم، مؤكداً أنه لم يتبق على الوصول إلى #الحديدة سوى 20 كلم. وأشار إلى حدوث انهيارات في صفوف الميليشيات الحوثية الإيرانية على جبهة الساحل الغربي.

كما أكد أن الجيش الوطني اليمني مستمر في تقدمه في #صعدة بمساندة من قوات التحالف.