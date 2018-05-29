التحالف يقصف منصة إطلاق صواريخ للحوثيين في إب

استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الثلاثاء، منصات لإطلاق صواريخ تابعة لميليشيات الحوثي في مديرية المخادر بمحافظة إب جنوب غرب اليمن.

وأوضحت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف أغارت على مواقع منصات للصواريخ في منطقة "شنين" بمديرية المخادر، ما أدى إلى تدميرها.

هذا وأفاد شهود عيان بانطلاق صاروخين من المديرية فجرا باتجاه الساحل الغربي، وذلك قبل أن تحلق طائرات التحالف فوق المنطقة وتقصفها، وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المواقع المستهدفة.

وبالتزامن شنت طائرات التحالف غارات أخرى على أهداف عسكرية للميليشيات في منطقة قاع القيضي وجربان بمديرية سنحان جنوب صنعاء، وفي جبل العويد بجبهة مقبنة شمال غرب تعز.

وأسفرت الغارات عن تدمير عتاد حربي للميليشيات ومقتل وجرح عدد من عناصرها.