شاهد كيف تزج ميليشيات الحوثي بالنساء في المعارك

عرض المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، مساء الاثنين، لقطات تظهر إحدى النساء في المعارك الدائرة مع ميليشيات الحوثي.

وأكد المالكي أن الميليشيات تزج بالنساء في المعارك وعلى الجبهات، في انتهاك صارخ للأعراف الأخلاقية والدولية.

كما كشف أنه تم إلقاء القبض على عدد من هؤلاء النساء، مضيفاً أن نهج الميليشيات هذا إنما يدل على حال الإفلاس التي وصلت إليها.

وعلى صعيد متصل، شرح المالكي كيف تم رصد وتدمير ورشة لتصنيع طائرات من دون طيار من قبل الميليشيات.

وعرض فيديوهات تظهر محاولة عناصر من الميليشيات نقل طائرات الدرون.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن كان أعلن، السبت الماضي، إحباطه محاولة هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار كانت متجهة إلى مدينة أبها، جنوب السعودية. وأوضح أنه دمر الطائرة بدون طيار التي حاولت الاقتراب من مطار أبها.