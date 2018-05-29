قائد القوات المشتركة يتفقد العمليات قبالة حدود اليمن

تفقد قائد القوات المشتركة، الفريق الركن فهد بن تركي، إحدى نقاط الرقابة العسكرية السعودية قبالة الحدود اليمنية.

ويأتي حضور قائد القوات المشتركة في الخطوط الأمامية، في ظل التقدم السريع الذي يحققه الجيش اليمني وقوات التحالف على جبهات #صعدة و #حجة والساحل الغربي، إذ تشهد تلك الجبهات معارك عنيفة بين الجيش والميليشيات الحوثية.

يذكر أن القوات اليمنية حققت انتصارات عدة خلال الأسبوع المنصرم، حيث تم تحرير مواقع جديدة، مقابل انكسار هزائم في صفوف ميليشيات الحوثي.

كما استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الثلاثاء، منصات لإطلاق صواريخ تابعة لميليشيات الحوثي في مديرية المخادر بمحافظة إب جنوب غربي اليمن.