الجيش اليمني يسيطر على جبل العويد الاستراتيجي غرب تعز

سيطرت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، على جبل العويد الاستراتيجي بجبهة مقبنة غرب تعز. وقال نائب المتحدث باسم محور تعز العقيد عبدالباسط البحر إن قوات الجيش سيطرت على جبل العويد، المطل على مفرق العيار ومنطقة البرح، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.



وأشار إلى أن السيطرة على جبل العويد تعني تحقيق سيطرة نارية على منطقة الأخلود، وسقوط موقع الحصن في ذات المنطقة.

وأوضح العقيد البحر، أن الجيش يواصل التقدم في ظل استمرار المعارك بالتزامن مع ضربات موفقة لطيران التحالف على أماكن تمركز الميليشيات، وسط حالة من الانهيار والتقهقر والتراجع والفرار للعناصر الحوثية.



كما حررت قوات الجيش اليمني تبتي عسيلان والبركنة قرب منطقة الأخلود في ذات الجبهة مقبنة.





وتزامن ذلك، مع غارات لطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، استهدفت تجمعات وتعزيزات الحوثيين، ما ألحق في صفوفهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وفق مصادر ميدانية.



واستهدف طيران التحالف، مساء الثلاثاء، مواقع تمركز الميليشيات الانقلابية في شعب عبده وبير النعمة بمنطقة الأخلود بمقبنة غرب، نتج عنها تدمير 2 أطقم عسكرية، بحسب المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري.