شاهد..صواريخ لاستهداف الملاحة تركها الحوثيون قبل فرارهم

عثرت قوات الشرعية اليمنية، على صواريخ باليستية وأخرى مضادة للسفن تركتها ميليشيات الحوثي الانقلابية قبل فرارها من مواقعها بمديرية الدريهمي الساحلية المتاخمة لمدينة الحديدة غرب البلاد.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته قوات الشرعية اليمنية، صواريخ مضادة للسفن، كانت ستستخدمها الميليشيات الحوثية ضمن مخططها وتهديداتها المتكررة لاستهداف الملاحة الدولية، وتركتها قبل فرارها من مواقعها في مديرية الدريهمي، على وقع الهجوم الواسع الذي تم بإسناد من التحالف العربي.

كما أكد مصدر ميداني، أنه تم العثور أيضاً على صاروخين باليستيين تركتهما ميليشيات الحوثي في ذات المديرية.

وأوضح، أن الميليشيات الحوثية كانت تستخدم مديرية الدريهمي كنقطة انطلاق لشن هجمات صاروخية ضد الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وأيضاً لاستهداف المدنيين في المخا والخوخة.

ويظهر مقطع الفيديو، المواقع المحررة في مديرية الدريهمي التي تبعد حوالي 18 كيلو مترا فقط، عن مدينة الحديدة، وخسائر الميليشيا التي تناثرت جثثها عناصرها هناك، وسط استمرار استكمال تأمين وتطهير كامل المديرية ونزع الألغام الكثيفة التي زرعها الحوثيون، تمهيداً لبدء تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

وبحسب خبراء عسكريين، فإن استعادة الحديدة ومينائها، كآخر المنافذ البحرية في أيدي الحوثيين، سيؤمن بشكل كامل الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، من تهديدات الميليشيات بإيعاز إيراني لابتزاز المجتمع الدولي.