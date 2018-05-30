شاهد.. منطقة العطفين في معقل الحوثيين بعد تحريرها

دعا قائد محور صعدة، العميد عبيد الأثلة، مساء الثلاثاء، المواطنين إلى العودة إلى منازلهم في العطفين والفرع بمديرية كتاف بعد أن تم تحريرها وتطهيرها من الألغام والعبوات، التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية قبل دحرها.

جاء ذلك، أثناء تفقده، المواقع الجديدة التي حررها الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن، في مديرية #كتاف بمحافظة #صعدة مرورًا بالخط الدولي الرابط بين محافظتي الجوف وصعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي.

وأشاد الأثلة، بالانتصارات المحققة في جميع الجبهات بمحافظة صعدة، حيث ضيق الجيش اليمني الخناق على #ميليشيات_الحوثي من خمسة محاور ضمن عملية عسكرية واسعة، أطلق عليها "قطع رأس الأفعى" لاستكمال تحرير صعدة.

كما أكد قادة وأفراد الجيش اليمني في محور صعدة، أن الحوثيين في حالة انهيار تام، متوعدين برفع علم الجمهورية اليمنية في أعالي جبل مران.

ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، مقطع فيديو، للمناطق المحررة في منطقة العطفين بمعقل الحوثيين في محافظة صعدة.