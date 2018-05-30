ميليشيا الحوثي تجبر موظفي صنعاء للذهاب إلى جبهات القتال

بدأت ميليشيا الحوثي بعملية حصر واسعة للموظفين المداومين في المؤسسات الحكومية، وذلك في إطار المحاولات الرامية، لإجبارهم على النزول لجبهات القتال، وتحديداً في مدينة الحديدة.

وأكد مصدر أمني أن ميليشيات الحوثي قامت بحصر الجنود من الرتب المختلفة، والمداومين في أقسام الشرطة، والمرور وغيرهم من المؤسسات الأمنية، وتقسيمهم إلى مجموعات، من أجل إنزالهم لجبهات القتال وتحديداً في محافظة الحديدة، على أن تقوم المجموعة الأولى بالجلوس لمدة شهر، والأخرى تظل تداوم، ثم يتم التبديل بينهما.

وأشار المصدر إلى أن هذه العملية قوبلت بعملية رفض واسعة من مختلف الموظفين في كافة المؤسسات الأمنية وغيرها، خصوصاً وأنهم يعملون في المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بدون مرتبات لما يقارب العامين.

يأتي هذا في ظل الخسائر والانكسارات التي تتعرض لها الميليشيات الحوثية، في محافظة الحديدة، والانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش الوطني، والذين باتوا على بُعد 15 كيلومترا من ميناء ومدينة الحديدة، التي تعد الشريان الحيوي الهام لإمداد الميليشيا بالسلاح، من إيران.