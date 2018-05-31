السفير السعودي باليمن يعلن إنشاء مطار إقليمي بمأرب

أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم الخميس، عن إنشاء مطار إقليمي في محافظة #مأرب.

وكان آل جابر قد وصل برفقة وفد من السعودية، اليوم الخميس، إلى محافظة مأرب شرقي اليمن.

وأعلن السفير السعودي فور وصوله المحافظة بدء برنامج الإعمار والتنمية فيها.

وتحدث آل جابر خلال كلمة له في اللقاء الذي عقده عقب وصوله مع قيادة السلطة المحلية في مأرب، بحضور وزير الأشغال اليمني معين عبد الملك، والمحافظ اللواء سلطان العرادة، عن "بدء برامج التنمية والإعمار في المحافظة تنفيذاً لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز".

وأضاف السفير أنه سيفتتح مكتباً للإعمار في المحافظة خلال زيارته، وسيبدأ المكتب في "تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع في قطاع البنى التحتية والتنمية".

كما سيقوم المكتب "بتنفيذ مشروع مطار إقليمي في مأرب، إضافة إلى مشاريع أخرى في مجال الطرق والكهرباء والصرف الصحي، لما يخدم الإنسان ويخلق فرص عمل للمواطنين".

ودعا السفير السعودي المواطنين في المحافظات الخاضعة للحوثيين، إلى الحفاظ على أبنائهم ومنعهم من الوصول إلى جبهات القتال، مضيفاً أن "مستقبل اليمن سيكون باهراً للأجيال القادمة".

كما استمع الوفد السعودي من المسؤولين في مأرب إلى خطط التنمية ووضع المشاريع في المدينة، وناقشوا ضرورة دعم جامعة سبأ ومستشفى الهيئة العام، وتوفير الكهرباء والمياه.