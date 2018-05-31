اليمن.. الشرعية تتمركز على تخوم الحديدة

كشف الجيش اليمني أن قوات التدخل السريع باتت تتمركز في مديرية الدريهمي المتاخمة لمحافظة #الحديدة، وتستعد لاقتحام المدينة وتطهير الأجزاء الجنوبية منها، مؤكداً أن البوارج البحرية لعبت دوراً مهماً في استهداف مواقع الميليشيات الحوثية في الحديدة.

وأفادت معلومات استخباراتية بأن الميليشيات عمدت، في اليومين الماضيين، إلى تغيير مواقعها العسكرية، وقامت بنشر مقاتليها داخل المواقع السكنية، والمجمعات التجارية والفنادق، كما تحصنت بالمستشفيات والمراكز الطبية.

إلى ذلك، تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من استعادة منظومة صواريخ باليستية جنوب الحديدة، كانت بأيدي ميليشيات الحوثي.

وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الشرعية عثرت على مخازن كبيرة من الأسلحة الثقيلة في المزارع على طول الشريط الساحلي الغربي، بينها صواريخ باليستية وعربات نقل ومدفع هوزر، وعربة تحمل قواعد صواريخ وعربة مدرعة، إضافة إلى العديد من الأسلحة الرشاشة.

وتؤكد المعطيات الميدانية أن تحرير مدينة #الحديدة ومينائها الاستراتيجي، بات محسوماً وفقاً للمعايير العسكرية، بعد الانتصارات الساحقة لقوات الشرعية اليمنية، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، ما سيمثل فصلاً حاسماً في دفن مشروع #إيران في #اليمن، عبر وكلائها من #ميليشيات_الحوثي.

من جهتهم، يؤكد خبراء عسكريون أن تحرير ميناء الحديدة، سيمثل ضربة قوية بل نهاية حتمية لميليشيات الانقلاب، كونه سيقطع آخر شرايينها البحرية لتهريب السلاح الإيراني، ومنفذها الوحيد المتبقي على العالم، ما سيعزلها داخلياً في دائرة مغلقة، يتهاوى معها انقلابها وينتهي.

موضوع يهمك تؤكد المعطيات الميدانية أن تحرير مدينة #الحديدة ومينائها الاستراتيجي، بات محسوماً وفقاً للمعايير العسكرية، بعد... خبراء عسكريون: تحرير ميناء الحديدة نهاية حتمية للانقلاب اليمن

وتقع الحديدة غرب اليمن، وتمتد على شريط ساحلي مطل على ساحل البحر الأحمر، هو الأطول في البلاد (329 كم)، وتضم ثاني أكبر ميناء، والذي يعد الممر الأول إلى جزر يمنية ذات عمق استراتيجي، بينها حنيش الكبرى والصغرى، والتي استخدمها الحوثيون لتهريب السلاح وتهديد الملاحة الدولية.