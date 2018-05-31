صور.. تقدم بحجة وانتزاع نوعية جديدة من ألغام الحوثي

أحرزت قوات #الجيش_اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، الأربعاء، تقدماً جديداً في مديرية #حيران، بمحافظة #حجة، شمال غربي البلاد، فيما انتزعت الفرق الهندسية أكثر من 600 لغم زرعتها #ميليشيات_الحوثي قبل دحرها من مواقع في المديرية.

وأفاد مصدر عسكري، أن قوات الجيش نفذت هجوماً مباغتاً على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية، في أطراف وادي حيران، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع المهمة، لافتاً إلى تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

في الأثناء، انتزعت الفرق الهندسية بالمنطقة العسكرية الخامسة، أكثر من 600 لغم مختلفة الأنواع والأحجام والأهداف من تلك المواقع الجديدة التي تم تحريرها في مديرية حيران.

وأوضح، أحد أفراد الفريق الهندسي، أنهم عثروا على نوعية جديدة من الألغام تسمى "الألغام القفازة" ذات أحجام كبيرة، وقال إنه تم "نزعها من موقعين فقط، وزرعتها الميليشيات حديثاً لتعيق تقدم قوات الجيش".

يذكر أن الفرق الهندسية العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة انتزعت حتى الآن أكثر من 6 آلاف لغم من مختلف الأنواع.