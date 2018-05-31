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صور.. تقدم بحجة وانتزاع نوعية جديدة من ألغام الحوثي

المصدر: اليمن - إسلام سيف
ألغام انتزعها الجيش اليمني في حجة
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أحرزت قوات #الجيش_اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، الأربعاء، تقدماً جديداً في مديرية #حيران، بمحافظة #حجة، شمال غربي البلاد، فيما انتزعت الفرق الهندسية أكثر من 600 لغم زرعتها #ميليشيات_الحوثي قبل دحرها من مواقع في المديرية.

وأفاد مصدر عسكري، أن قوات الجيش نفذت هجوماً مباغتاً على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية، في أطراف وادي حيران، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع المهمة، لافتاً إلى تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

في الأثناء، انتزعت الفرق الهندسية بالمنطقة العسكرية الخامسة، أكثر من 600 لغم مختلفة الأنواع والأحجام والأهداف من تلك المواقع الجديدة التي تم تحريرها في مديرية حيران.

الجيش اليمني يتقدم ميدانيا في حجة الجيش اليمني يتقدم ميدانيا في حجة

وأوضح، أحد أفراد الفريق الهندسي، أنهم عثروا على نوعية جديدة من الألغام تسمى "الألغام القفازة" ذات أحجام كبيرة، وقال إنه تم "نزعها من موقعين فقط، وزرعتها الميليشيات حديثاً لتعيق تقدم قوات الجيش".

يذكر أن الفرق الهندسية العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة انتزعت حتى الآن أكثر من 6 آلاف لغم من مختلف الأنواع.

حقول ألغام حوثية في مناطق محررة بحجة حقول ألغام حوثية في مناطق محررة بحجة
الفرق الهندسية في الجيش اليمني تنتزع مئات الألغام الحوثية الفرق الهندسية في الجيش اليمني تنتزع مئات الألغام الحوثية
ألغام حوثية كثيفة تم انتزاعها ألغام حوثية كثيفة تم انتزاعها
ألغام حوثية جديدة زرعتها في حجة وانتزعها الجيش اليمني ألغام حوثية جديدة زرعتها في حجة وانتزعها الجيش اليمني
ألغام انتزعها الجيش اليمني في حجة ألغام انتزعها الجيش اليمني في حجة
ألغام انتزعها الجيش اليمني في حجة ألغام انتزعها الجيش اليمني في حجة
ألغام انتزعها الجيش اليمني من المواقع المحررة في حجة ألغام انتزعها الجيش اليمني من المواقع المحررة في حجة
الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في حجة الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في حجة
الجيش اليمني في المعارك الميدانية بحجة الجيش اليمني في المعارك الميدانية بحجة

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#الجيش اليمني, #ميليشيات الحوثي, #حيران, #حجة

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