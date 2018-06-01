الجيش اليمني يحضر خطة من 3 محاور لتحرير الحديدة

أفاد الحسن الطاهر، محافظ مدينة #الحديدة، في حديث له مع صحيفة "الشرق الأوسط" بأن #الجيش_اليمني قد وضع خطة من 3 محاور لتحرير المدينة، وهي الدخول من الجهة الجنوبية للمدينة مع إغلاق جنوب شرقي الطريق المتجهة إلى باجل لحرمان الميليشيات من التعزيزات.

كذلك فتح منفذ من الجهة الشمالية لفرار مقاتلي الميليشيات، إضافة إلى فتح جبهة جديدة باتجاه المطار الدولي.

فيما رصدت الاستخبارات اليمنية مواقع وجود مقاتلي الميليشيات وعتادهم.

ووفقا لمحافظ الحديدة، فإن المطار سيكون من أول المواقع التي سيتعامل الجيش معها.

كما أشار إلى أن الدخول للمدينة سيكون سريعا، وذلك لتأمين المواقع الاستراتيجية والنفطية من أي أعمال تخريبية قد تقدم عليها الميليشيات مع الحذر في التعامل مع الألغام الكثيفة.