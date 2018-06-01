الجيش اليمني يعلن عن "تقدم نوعي" في معقل الحوثيين

أعلن #الجيش_اليمني، مساء الخميس، عن تحقيق تقدم ميداني جديد وصفه بـ "النوعي"، في مديرية كتاف شمال محافظة #صعدة المعقل الرئيس لميليشيا #الحوثي الانقلابية أقصى شمال البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني أن قواته استعادت السيطرة التامة، وأمنت بشكل كامل وادي العطفين الاستراتيجي، وتمكنت من تحرير المرتفعات المحيطة به، وتواصل تقدمها باتجاه مركز مديرية كتاف.

ونقل عن قائد محور صعدة العميد عبيد الأثله، قوله إن "ما لا يقل عن 30 مسلحا من الميليشيا لقوا مصرعهم، واستعادت قوات الجيش كمية من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".

كما دمر طيران وأباتشي تحالف دعم الشرعية عدة آليات وتعزيزات للميليشيا كانت قادمة من مركز مديرية كتاف.

وأوضح رئيس عمليات اللواء 143مشاة في الجيش اليمني، العقيد مسعد الصيادي، أنه تم تحرير مناطق "الرمليتين"، و"الهناجر"، و"المسطرة" وسوق العطفين القديم، في مديرية كتاف.

وأكد، قطع طرق إمداد الميليشيا المؤدية إلى جبل "محجوبة"، ومنطقة "أضياق".

وتكتسب المناطق المحررة في كتاف أهمية كبيرة كونها تطل على منطقة وادي الجبارة التي ستنتقل من خلاله المعارك لمركز المديرية الذي بات يفصلها عن الجيش الوطني قرابة 40كم، كما يؤمن الجيش اليمني بالسيطرة على هذه المناطق تحصيناته في العطفين وعدد من القرى المجاورة.‏

ويستمر تقدم الجيش اليمني، بدعم من التحالف، في معقل ميليشيا الحوثي الانقلابية، من خمسة محاور وتضييق الخناق عليها لاستكمال تحرير المحافظة، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها "قطع رأس الأفعى".