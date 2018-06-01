فيديو..هذا ما تركه الحوثيون قبل فرارهم من مشارف الحديدة

نشرت #قوات_الشرعية_اليمنية، الخميس، مقطع فيديو، يوضح الأسلحة والآليات التي تركتها #ميليشيات_الحوثي الانقلابية قبل فرارها من مديرية الدريهمي على مشارف مدينة #الحديدة، غرب #اليمن.

ويظهر الفيديو، جثث الحوثيين وخنادق عميقة وتحصينات حفرتها الميليشيات، قبل فرارها منها على وقع التقدم الميداني لقوات الشرعية، بإسناد من تحالف دعم الشرعية.

كما تم العثور على أسلحة ثقيلة تركها الحوثيون، في سواحل الدريهمي على تخوم مدينة الحديدة، من بينها صواريخ باليستية إيرانية الصنع، وأخرى بحرية ضد السفن، فضلاً عن دبابات وأسلحة متوسطة، وفق ما ذكرته مصادر عسكرية.

وأفادت المصادر، أن قوات الشرعية تواصل تمشيط الجيوب والمزارع، التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي في الدريهمي، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية، استعدادا لتحرير مدينة الحديدة.

وأكدت أنها عززت تقدمها، وسط غطاء جوي من طيران التحالف والبوارج الحربية، لأكثر من 7 كيلومترات في مديرية الدريهمي على الخط الساحلي بعد نزع الألغام من الطرقات، وأصبحت الآن على بُعد 7 كيلومترات من مطار الحديدة الدولي جنوب مدينة الحديدة.

إلى ذلك، لقي مشرف الحوثيين في مديرية الدريهمي، المدعو عيد راجحي والمكنى "أبو معاذ"، مصرعه مع شقيقه وعناصر حوثية أخرى، الخميس، بانفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات.

وبحسب مصدر ميداني، فإن القيادي الحوثي مع أتباعه حاولوا الفرار أثناء تطهير مناطق الدريهمي من قبل قوات الشرعية اليمنية، قبل أن ينفجر بهم لغم أرضي زرعوه في وقت سابق، وتم العثور على جثثهم.