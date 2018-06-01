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فيديو..هذا ما تركه الحوثيون قبل فرارهم من مشارف الحديدة

المصدر: اليمن - إسلام سيف
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نشرت #قوات_الشرعية_اليمنية، الخميس، مقطع فيديو، يوضح الأسلحة والآليات التي تركتها #ميليشيات_الحوثي الانقلابية قبل فرارها من مديرية الدريهمي على مشارف مدينة #الحديدة، غرب #اليمن.

ويظهر الفيديو، جثث الحوثيين وخنادق عميقة وتحصينات حفرتها الميليشيات، قبل فرارها منها على وقع التقدم الميداني لقوات الشرعية، بإسناد من تحالف دعم الشرعية.

ألغام حوثية لم يسعفها الوقت لزراعتها ألغام حوثية لم يسعفها الوقت لزراعتها

كما تم العثور على أسلحة ثقيلة تركها الحوثيون، في سواحل الدريهمي على تخوم مدينة الحديدة، من بينها صواريخ باليستية إيرانية الصنع، وأخرى بحرية ضد السفن، فضلاً عن دبابات وأسلحة متوسطة، وفق ما ذكرته مصادر عسكرية.

وأفادت المصادر، أن قوات الشرعية تواصل تمشيط الجيوب والمزارع، التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي في الدريهمي، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية، استعدادا لتحرير مدينة الحديدة.

صواريخ حوثية كانت جاهزة للإطلاق قبل أن تتركها وتهرب صواريخ حوثية كانت جاهزة للإطلاق قبل أن تتركها وتهرب

وأكدت أنها عززت تقدمها، وسط غطاء جوي من طيران التحالف والبوارج الحربية، لأكثر من 7 كيلومترات في مديرية الدريهمي على الخط الساحلي بعد نزع الألغام من الطرقات، وأصبحت الآن على بُعد 7 كيلومترات من مطار الحديدة الدولي جنوب مدينة الحديدة.

أسلحة تركتها الميليشيا على مشارف الحديدة قبل هروبها أسلحة تركتها الميليشيا على مشارف الحديدة قبل هروبها

إلى ذلك، لقي مشرف الحوثيين في مديرية الدريهمي، المدعو عيد راجحي والمكنى "أبو معاذ"، مصرعه مع شقيقه وعناصر حوثية أخرى، الخميس، بانفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات.

وبحسب مصدر ميداني، فإن القيادي الحوثي مع أتباعه حاولوا الفرار أثناء تطهير مناطق الدريهمي من قبل قوات الشرعية اليمنية، قبل أن ينفجر بهم لغم أرضي زرعوه في وقت سابق، وتم العثور على جثثهم.

كلمات دالّة

#قوات الشرعية اليمنية, #ميليشيات الحوثي, #الحديدة, #اليمن

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