كاتب شارك بتأسيس ميليشيات الحوثي يصف زعيمها.."أمير حرب"

هاجم الكاتب محمد عزان، مؤسس حركة الشباب المؤمن في تسعينيات القرن الماضي، زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، واصفا إياه بأمير حرب.

وقال عزان في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك": "لا أؤمن بدين يُجيز لأمراء الحرب أن يُجرجروا الصغار وعديمي الخبرة ومن لا يأذن لهم أهلهم إلى جبهات الموت"، في إشارة إلى قيام الجماعة بأخذ صغار السن والشباب ودفعهم للقتال في الجبهات. وخاطب عزان زعيم الحوثيين بالقول: "يا من تدّعي أنك ولي لله، حياة الإنسان أكرم عند الله من سُلطة تحكم فيها، أو أرض تسيطر عليها، أو مفاوضات تخوضها في بحر من الدماء والدموع".

وشهدت الآونة الأخيرة تصاعد الانتقادات لجماعة الحوثي وقيادتها، خصوصا من قبل المثقفين والإعلاميين الذين يتهمون الجماعة بالوحشية وممارسة الانتهاكات في مناطق سيطرتها.

تجدر الإشارة إلى أن المفكر محمد عزان، هو مؤسس حركة الشباب المؤمن عام 1992، وهي الحركة التي انبثقت عنها حركة الحوثي، بعد خلاف عميق وحاد حصل بينه وبين حسين الحوثي مؤسس الجماعة.