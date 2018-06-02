اليمن.. قائد تحالف دعم الشرعية يتفقد جبهات القتال

تفقد قائد #القوات_المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الفريق الركن الأمير #فهد_بن_تركي ، الجمعة الوحدات العسكرية في منطقة العمليات العسكرية.

وأظهرت الصور الفريق فهد بن تركي في الميدان، وهو يتفقد مواقع القوات في منطقة العمليات على الجبهة.

يذكر أن قوات التحالف تحقق تقدماً في جبهات عدة داخل اليمن.

وقد أكد الوكيل الأول لمحافظة #الحديدة وليد القديمي، في اتصال مع العربية مساء الجمعة، أن قوات الشرعية باتت على مشارف المحافظة، وتتقدم من اتجاهات عدة مع حرصها الشديد خلال التقدم الحفاظ على المدنيين الذين تتخذهم المليشيات الحوثية دروعا بشرية.