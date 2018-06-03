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اليمن.. دحر الحوثيين من تخوم الحديدة وضبط صواريخ

المصدر: اليمن-إسلام سيف
السيطرة على مخزن صواريخ حوثية على مشارف الحديدة
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سيطرت القوات اليمنية المشتركة، مساء السبت، على المنتجعات السياحية الخاصة على تخوم مدينة الحديدة، غرب البلاد، وباتت على مسافة 10 كيلومترات فقط، من مطار الحديدة.

وتمكنت القوات المشتركة من تحرير المنتجعات السياحية الخاصة (المنتجع الريفي)، في غليفقة بمنطقة النخيلة في مديرية الدريهمي، المتاخمة لمدينة الحديدة.

وأظهر مقطع فيديو، القوات اليمنية، داخل المنتجعات السياحية التي اتخذتها الميليشيات مقرات عسكرية لها، قبل أن يتم دحرها منها.

إلى ذلك، ذكرت صفحة جبهة الساحل الغربي على "تويتر"، أنه تم أيضا، استعادة مخزن صواريخ تركته ميليشيات الحوثي قبل فرارها.

المنتجعات السياحية بعد دحر الميليشيات منها المنتجعات السياحية بعد دحر الميليشيات منها

في الأثناء، قال سكان محليون، إن طيران تحالف دعم الشرعية شن عدة غارات، في وقت مبكر من فجر الأحد، وصفوها بالعنيفة، استهدفت تجمعات للميليشيات الحوثية في مقر قيادة محور المنطقة العسكرية الخامسة في خط المطار بالحديدة، ومواقع أخرى، مؤكدين استمرار التحليق لطيران التحالف بشكل مكثف في سماء مدينة الحديدة فاتحا حاجز الصوت.

المنتجعات السياحية بعد دحر الحوثيين منها المنتجعات السياحية بعد دحر الحوثيين منها

وتواصل القوات اليمنية المشتركة، بإسناد من التحالف، تقدمها الميداني لتطهير ما تبقى من مديرية الدريهمي، تمهيدا لبدء معركة استعادة مطار الحديدة ومينائها الاستراتيجي، في ظل تهاوي كبير في صفوف ميليشيات الحوثي التي تفر من مواقعها مخلفة جثث عناصرها وأسلحتها.

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