اليمن.. ميليشيات الحوثي تعتقل المئات من أبناء الحديدة

اعتقلت ميليشيات الحوثي المئات من أبناء مدينة الحديدة، بطريقة عشوائية وسط حالة من الاستنفار للميليشيات عقب قصف طيران التحالف لاجتماع رفيع المستوى ضم عددا من قياداتها في مقر قيادة محور المنطقة الخامسة.

ونسبت وكالة "خبر" للأنباء لأحد شهود العيان قوله، إن ميليشيات الحوثي قامت باعتقال المئات من أبناء الحديدة عقب الغارات الجوية التي استهدفت قيادة محور المنطقة الخامسة في شارع المطار.

وأوضحت أن حالة هستيريا أصيبت بها الميليشيات وسط استنفار لأطقمها العسكرية، ونقل جثث قتلى ومصابين إلى مستشفى "العلفي" وكذا المستشفى العسكري بالحديدة.

وأشارت إلى أن الميليشيات فرضت طوقاً أمنياً على المستشفى العسكري وقامت بإغلاقة بشكل كلي.

وأضافت أن الميليشيات قامت بإغلاق شارع المطار، ومنعت أي أحد من الاقتراب من قيادة المحور عقب الغارات الجوية.

من جهته، أكد مصدر أمني أن الميليشيات نقلت عدداً من الشخصيات الحوثية البارزة بشكل سري وسريع إلى المستشفى العسكري بعد وقت قصير من القصف الجوي على مقر قيادة المحور.

وأوضح المصدر أن الاجتماع كان يضم عدداً من القيادات البارزة ومن الصف الأول والثاني للميليشيات.