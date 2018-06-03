بالصور.. سيول جارفة تجتاح اليمن ووفاة 24 شخصاً

اجتاحت سيول جارفة، مناطق يمنية متفرقة، جراء أمطار غزيرة شهدتها يوم السبت، وسط تقلبات مناخية تشهدها البلاد، وتحذيرات مركز الأرصاد للمواطنين من استمرار التدفق المفاجئ للسيول.

وتسببت السيول بخسائر مادية وجرف منازل ومخيمات نازحين ومزارع، وقطع الطرقات، عقب أيام من إعصار مكونو، الذي اجتاح #سقطرى والمهرة شرقي اليمن.

كما جرفت السيول في محافظة الجوف، شمال البلاد، السبت، مخيمات النازحين، بعد أمطار غزيرة استمرت لخمس ساعات متواصلة، مصحوبة بعواصف شديدة، كما تسببت بإلحاق أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة، وفق سكان محليين.

ووجه مكتب الشؤون الاجتماعية بالجوف نداء استغاثة للمنظمات لتقديم مساعدات عاجلة للنازحين، الذين تعرضت مخيماتهم لأضرار بالغة.

أما في العاصمة #صنعاء، فتسببت سيول اجتاحت الشوارع، السبت، في جرف عدد من سيارات المواطنين، جراء انفجار سد الرئاسة وبعض العبارات جراء تدفق السيول.

كما قطعت السيول الجارفة خط مأرب صنعاء الجوف بمنطقة الجدعان.

وفي شبوة شرق اليمن، لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة، مصرعهم بعدما جرفت السيول سيارتهم في وادي عمقين بمديرية الروضة في المحافظة.

وقال مدير عام مديرية الروضة حامد حوشب إن "أسرة مكونة من خمسة أفراد تعرضوا للجرف إثر مداهمة مياه السيول وادي عمقين بمديرية الروضة، الخميس، بينما كانوا في طريقهم على متن سيارة خاصة إلى مركز المديرية". وأوضح أن رب الأسرة، ويدعى محسن يسلم لبرش وطفليه الاثنين لقوا حتفهم، بينما نجت الزوجة وإحدى بناته.

كما دعا مدير عام مديرية الروضة جميع المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من أجل سلامتهم مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة وتدفق السيول.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، أن نحو 24 يمنيا لقوا حتفهم جراء الأعاصير التي ضربت محافظتي “أرخبيل سقطرى” و”المهرة” شرقي البلاد، نهاية الأسبوع الماضي.

وذكر الاتحاد في نشرة له حول تأثير الأعاصير في اليمن، أنه بعد أن فشلت عمليات البحث والإنقاذ في العثور على البحارة المفقودين في سقطرى، وبعد العثور على 5 جثث أخرى، اعتبر الأشخاص المفقودون موتى، ما أدى إلى زيادة عدد القتلى في سقطرى إلى 20 شخصاً، كما لقي 4 مصرعهم وأصيب 20 آخرون في محافظة المهرة.