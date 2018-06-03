غارات على الحديدة.. مصادر ترجح مصرع شقيق الحوثي

أفادت مصادر أن قيادات حوثية بارزة قتلت في غارات لمقاتلات #التحالف على #الحديدة.

وقالت المصادر إن الغارات التي استهدفت اجتماع المنطقة العسكرية الخامسة للحوثيين في شارع المطار بالحديدة، قتل فيها قيادات عسكرية حوثية عليا، لاتزال الميليشيات تتستر على هوياتها.

المصادر رجحت أن يكون من بين القتلى عبدالخالق الحوثي، شقيق زعيم الحوثيين، عبدالملك #الحوثي، الذي أسندت له مهمة قيادة المعارك في الحديدة، إضافة إلى قيادات أخرى تضم كل أعضاء المنطقة العسكرية الخامسة، نقلا عن موقع "المشهد اليمني".

وكانت الميليشيات قد أصيبت بحالة هستيرية عقب استهداف اجتماع شارع المطار، وسط استنفار لأطقمها العسكرية، ونقل جثث قتلى ومصابين إلى مستشفيات العلفي والعسكري بالحديدة.

وتقول المصادر إن الميليشيات فرضت طوقا أمنيا على المستشفى العسكري وقامت بإغلاقه بشكل كلي، بعد وصول القيادات المصابة، كما قامت بإغلاق شارع المطار ومنعت الاقتراب من قيادة المحور عقب الغارات الجوية.

وترجح المصادر أن قوات التحالف تجمع في الأثناء البيانات الميدانية عن هوية المستهدفين في الغارة الجوية، والخروج في مؤتمر صحافي خلال الساعات القادمة للكشف عن هوية تلك القيادات.