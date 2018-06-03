مقتل وأسر العشرات من الحوثيين جنوب الحديدة

قتل 70 عنصراً من #ميليشيات_الحوثي في غارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية ومواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، الأحد، في جبهة الساحل الغربي جنوب محافظة #الحديدة.

وذكرت مصادر ميدانية أن طائرات التحالف ومدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتجمعات للانقلابيين شرق مناطق المشرعي والمدمن التابعة لمديرية بيت الفقيه، وفي مناطق شمال مديرية حيس.

كما أسفرت عمليات التمشيط، التي تقوم بها قوات الشرعية، وتعقب جيوب الميليشيات المختبئة في بعض المزارع، خلال الساعات الماضية، عن أسر أكثر من 20 حوثياً واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر كانت مخفية في مزارع عدة بمديريتي زبيد وبيت الفقيه.

وكانت القوات اليمنية المشتركة، قد سيطرت، مساء السبت، على المنتجعات السياحية الخاصة على تخوم مدينة الحديدة.

موضوع يهمك سيطرت القوات اليمنية المشتركة، مساء السبت، على المنتجعات السياحية الخاصة على تخوم مدينة الحديدة، غرب البلاد، وباتت على... اليمن.. دحر الحوثيين من تخوم الحديدة وضبط صواريخ اليمن

وتمكنت القوات المشتركة من تحرير المنتجعات السياحية الخاصة (المنتجع الريفي)، في غليفقة بمنطقة النخيلة في مديرية الدريهمي، المتاخمة لمدينة الحديدة.

وذكرت صفحة جبهة الساحل الغربي على "تويتر"، أنه تم أيضا، استعادة مخزن صواريخ تركته ميليشيات الحوثي قبل فرارها.