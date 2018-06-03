هادي: بشائر النصر تلوح في الأفق

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن أيادي المملكة العربية السعودية على الدوام بيضاء تجاه اليمن، حاملة الإغاثة والتنمية والدعم السخي، بينما المشروع الفارسي لا يحمل معه غير الخراب والدمار وصواعق الموت وتوابيتها للشعب اليمني.

وأوضح هادي، خلال اجتماع مع هيئة مستشاريه بحضور نائبه الفريق علي محسن ورئيس الوزراء أحمد بن دغر، جملة من التفاهمات والنقاط التي أسفرت عنها اللقاءات التي تمت مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي تصب في مجملها في نصرة ونهضة الإنسان اليمني.

وتطرق هادي لحصيلة لقائه مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، مؤكداً موقف الحكومة الداعم للسلام المرتكز على المرجعيات الثلاث.

ولفت هادي إلى أن بشائر النصر تلوح في الأفق، حيث كانت البداية عدن، وستكون الخاتمة في العاصمة صنعاء بعد تطهير الحديدة وتعز من درن ميليشيات الكهنوت ومشروعها الظلامي البغيض.