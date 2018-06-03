1000 قتيل وجريح بينهم قيادات حوثية منذ معركة الحديدة

أكدت مصادر عسكرية أن ميليشيات الحوثي تكبدت خلال معارك الأيام الماضية منذ انطلاق عملية تحرير مدينة الحديدة في الثلث الأخير من مايو الماضي ما يقارب 1000 قتيل وجريح، بينهم عشرات من القيادات الميدانية، علاوة على وقوع العشرات من عناصرها أسرى في يد قوات الجيش الوطني.

كما دمرت الغارات الجوية البحرية الكثير من الأسلحة والمعدات والآليات القتالية لها.

كما تواصل قوات الجيش الوطني عمليات تمشيط الجيوب التي تتمركز فيها عناصر ميليشيات الحوثي على امتداد مناطق الساحل الغربي جنوب مدينة الحديدة، وتصدت لعدة محاولات تسلل يائسة للميليشيات في بعض المناطق وكبدتها خسائر فادحة.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني مشطت عشرات المناطق في التحيتا والحسينية والدريهمي، وتعمل على تأمين كافة المناطق المحررة من أي عمليات اختراق للميليشيات.

في غضون ذلك، أحبطت قوات الجيش الوطني عدة محاولات تسلل يائسة للميليشيات كانت تحاول من خلالها تحقيق أي تقدم ميداني لاستعادة الروح المعنوية لدى مقاتليها الذين أصيبوا بانهيارات وإحباطات كبيرة، خصوصاً بعد تكبدهم مئات القتلى والجرحى خلال معارك الأيام الماضية.

وتصدت قوات الجيش الوطني، مسنودة بغطاء جوي من مقاتلات التحالف والمقاتلات البحرية، لمحاولة تسلل على مواقعها في منطقة الحسينية، لكن قوات الجيش تعاملت معها وفق خطة محكمة وقضت على كافة العناصر المهاجمة.