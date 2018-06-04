الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر في الجوف وصعدة

أحرزت قوات الجيش اليمني تقدماً ميدانياً جديداً خلال الليلتين الماضية في كل من محافظتي #الجوف وصعدة شمال البلاد، وسط استمرار الانهيار في صفوف ميليشيات الحوثي بشكل متسارع داخل معقلهم الأول #صعدة.

وأكد رئيس عمليات حرس الحدود اليمني وقائد "لواء الحسم" في الجيش الوطني العميد هادي حمران الجعيدي في تصريح لقناتي "العربية" و"الحدث" أن "قوات الجيش اليمني بإسناد مدفعي وجوي من قوات التحالف تمكنت من السيطرة على جبال الكاب والاسقاط ونعاض والمطابق" في مديرية برط العنان التابعة لمحافظة #الجوف.

ولفت الجعيدي إلى أن خط إمداد الميليشيات القادم من برط العنان تم قطعه بالسيطرة على هذه المواقع الاستراتيجية، مشيراً إلى أنه تم أسر أحد عناصر الحوثيين فيما قتل وجرح العشرات منهم ولاذ البقية بالفرار.

يأتي ذلك بالتزامن مع تقدم ميداني لقوات الجيش اليمني في مديرية كتاف التابعة لمحافظة صعدة. وبحسب قائد "لواء الحسم"، فقد تم تحرير وتأمين عدد من المرتفعات في منطقة العطفين الاستراتيجية، ودحر الميليشيات منها، وتحديداً في المناطق التي تطل على منطقة وادي ال جبارة، لتنتقل عبره المعارك في اتجاه مركز مديرية كتاف.

وأوضح الجعيدي أن المعارك التي شهدتها عطفين وبرط العنان كبدت الحوثيين خسائر باهظة في العديد والعتاد، حيث لقي أكثر من 40 مسلحا من الميليشيات مصرعهم.

كما استعاد الجيش الوطني كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة كانت بحوزة الميليشيات أهمها "مدفع 23 مضاد للطائرات، ورشاش 12.7 ، وخمسة معدلات AK ، وقاذفات RPG مع حشواتها، ورشاشات من عيارات مختلفة، وقناصات وعدد من الكلاشنكوف، وصفائح ذخيرة متنوعة".

هذا وتشهد مختلف جبهات صعدة تحركات ميدانية كبيرة لقوات الشرعية ضاعفت من حصار الميليشيات الانقلابية.