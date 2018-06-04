اليمن: تصريحات إيران الأخيرة تؤكد أن الحوثيين أدوات لها

اعتبر رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، الاثنين، التصريحات الإيرانية الأخيرة فيما يخص بلاده تأكيداً على أن "ميليشيات الحوثي أدوات لها، ووكيل مشروعها وأوهامها التوسعية الإمبراطورية، في تقويض الأمن الخليجي والعربي وتهديد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر أحد أهم خطوط التجارة العالمية".

ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط بجدية على النظام الإيراني، لكف تدخلاته في المنطقة العربية عموماً والتخلي عن أوهامه التوسعية، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه إنهاء الكارثة الإنسانية في اليمن التي تسببت بها ميليشيات الحوثي بشكل عاجل.

جاء ذلك خلال لقائه السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل ارون، لمناقشة الجولة الحالية للمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، وآليات التنسيق المشترك لدعم هذه التحركات، بما في ذلك وضع حد للتدخلات الإيرانية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وجدد بن دغر حرص الحكومة الشرعية على السلام وفق مرجعيات الحل المتوافق عليها، واتهم ميليشيات الحوثي ومن ورائها إيران بتعطيل مساعي الحل السياسي، لافتاً إلى أن السلام لن يتحقق دون معالجات جذرية للأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب، وفي مقدمتها إنهاء الانقلاب والانسحاب من بقية المدن وتسليم السلاح.

وأكد رفض "تحويل اليمن إلى منصة لصواريخ إيران ومشروعها التوسعي الهادف إلى إقلاق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وأضاف رئيس الحكومة اليمنية: "لن نصبر كثيراً على معاناة الشعب اليمني وجعلهم رهينة للتسويف والمراوغة والالتفاف من قبل ميليشيات الحوثي وداعميها في طهران"، مهدداً بأن عدم تنفيذهم خطوات عملية للحل السياسي، سيجعل الجيش اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية يمضي قدماً "لاستكمال إنهاء الانقلاب وإجهاض المشروع الإيراني"، في إشارة إلى الحسم العسكري.

من جانبه، أبدى السفير البريطاني تفهم بلاده لوجهة نظر الحكومة اليمنية الشرعية فيما يخص التمسك بمرجعيات الحل المتوافق عليها، منوهاً بما تبديه الشرعية اليمنية من حرص على إنجاح الحل السياسي.